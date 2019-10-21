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    «А ты просто танцуй»: премьера клипа от Ирины Федишин и Bakun

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    «А ты просто танцуй»: премьера клипа от Ирины Федишин и Bakun
    irynafedyshyn.com

    Артистка и Bakun представили видео на совместный трек

    Певица Ирина Федишин вместе с диджеем Bakun представила видео на совместную работу.

    Артисты сняли клип на известный трек диджея «Просто танцюй».

    «Он уже выдавал этот трек, но в этот раз он сделал новую версию этой песни и предложил мне воплотить в жизнь все новые идеи. Я с радостью согласилась!» – прокомментировала творческую колоборацию Ирина.

    Режиссером видео выступила Елена Винярская. По словам Федишин, сюжет клипа прост. В нем съемочная команда хотела показать, что чтобы не случилось в жизни, надо научиться все воспринимать спокойно.


    «Или сломались каблуки, или подгорел омлет, а ты просто танцуй, просто живи с улыбкой! Съемочный процесс длился почти сутки. Было очень весело танцевать вместе с Bakunom, и кататься у него на плечах. А еще ломать каблуки на съемочной площадке и раскрашивать себя красной помадой», - прокомментировала работу над видео исполнительница. 

    Напоминаем, в октябре Ирина Федишин отправляется в большой всеукраинский тур. Также певица готовит масштабный рождественский концерт в Киеве во Дворце Украина.

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