Опубликован рейтинг самых распространенных в Instagram моделей кроссовок



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Сервис Love the Sales составил рейтинг самых распространенных в Instagram моделей кроссовок

Эксперты сервиса по поиску скидочных предложений Love the Sales составили рейтинг самых популярных в Instagram кроссовок. Его опубликовали на официальном сайте компании.

Наибольшую известность получили кроссовки модели NMD бренда Adidas Originals. В Instagram было семь с половиной миллионов постов с этими кроссовками.

На втором месте расположились сникерсы американского рэпера и дизайнера Канье Уэста Yeezy Boost 350. Количество постов с хэштегом с их названием достигло шести миллионов.

Третьи по популярности – кеды Old Skool бренда Vans, которые получили результат в 4,5 миллиона.

Самая популярная модель бренда Nike – Air Max 90 – она оказалась на седьмом месте с двумя миллионами хештегов.