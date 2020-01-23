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    Фото

    Гончарук поделился фото из Давоса

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    Гончарук поделился фото из Давоса
    facebook.com/PMHoncharuk

    Встретились два самых молодых премьеры мира

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе Алексей Гончарук встретился с премьер-министром Финляндии Санни Марин.

    «Первая встреча в рамках рабочего визита в Давос – с премьер-министром Финляндии Санни Марин. Последняя встреча на уровне правительств стран состоялась еще 5 лет назад.
    Украина – один из крупнейших развивающихся рынков. Призвал Финляндию инвестировать в Украину », – сообщил Гончарук.

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    facebook.com/PMHoncharuk
    facebook.com/PMHoncharuk
    facebook.com/PMHoncharuk

    Премьеры также обсудили усиление сотрудничества в образовательной сфере, в частности в рамках проекта Финская поддержка реформы украинской школы. Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине.

    «Мы ценим поддержку Финляндии во внедрении энергоэффективных решений в Украине. Финско-украинский трастовый Фонд стимулирует сотрудничество двух стран в этом направлении. Спасибо Финляндии за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за неизменную позицию в отношении санкций, наложенных на РФ из-за вооруженной агрессии против Украины», – добавил Алексей Гончарук.

    фотография Украина реформы Алексей Гончарук
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