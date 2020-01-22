София Ротару продолжает свои гастроли по России



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В российской столице 21 января отметила юбилей супруга миллиардера, владельца компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Предприниматель устроил для возлюбленной Этери праздник в окружении звезд

София Ротару отправилась на заработки в Россию. Все началось с «Песни года» в конце 2019-го, теперь же стало известно, что артистка, последние 10 лет живущая в Киеве, развлекала богатую именинницу - жену миллиардера из списка «Форбс».

Пышный праздник был организован в Москве, в честь юбилея Этери Карапетян, супруги Самвела Карапетяна, владельца группы компаний «Ташир».

Согласно сообщениям, на сцене для жены миллиардера спели София Ротару, Филипп Киркоров, а также зарубежные исполнители, спевшие для Этери «песни молодости» - итальянская поп-группа Ricchi e Poveri а также экс-солист Modern Talking Томас Андерс. Ведущим вечера стал Андрей Малахов.

Во время выступления София Михайловна выглядела роскошно и исполнила для гостей свой вневременной хит «Лаванда».

instagram.com/eteri_p

Филипп Киркоров спел для Карапетян хит своей экс-супруги Аллы Пугачевой - «Миллион алых роз» и другие свои песни.