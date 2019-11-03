Опубликованы кадры животных, которые нежно и трогательно любят



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boredpanda.com

Суметь поймать в кадр моменты нежности между животными, может только фотогораф, который любит своих моделей и готов часами наблюдать за ними

Македонский фотограф Горан Анастасовски уже 15 лет специализируется на съемке диких животных.

Фотограф всей душой любит свое дело, и не меньше - своих моделей.

Через фотографии он рассказывает людям истории, призывая понимать необходимость заботиться о дикой природе.

15 лет наблюдений за животными убедили Горана, что они обладают такими же сложными эмоциями и чувствами, как и человек. Просто у каждого вида это проявляется по-своему.

Анастасовски убежден, что животные не получают должного уважения и понимания от людей, и своими изумительными снимками мастер старается показать их красоту, достоинство и душу.

В недавней серии Горан показал снимки влюбленных животных, которые никого не оставят равнодушным.

«Животные умеют любить, даже больше людей», - пишет фотограф.

Джерело: boredpanda.com