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    Фото

    Опубликованы кадры животных, которые нежно и трогательно любят

    • Розсилка
    Опубликованы кадры животных, которые нежно и трогательно любят
    boredpanda.com

    Суметь поймать в кадр моменты нежности между животными, может только фотогораф, который любит своих моделей и готов часами наблюдать за ними

    Македонский фотограф Горан Анастасовски уже 15 лет специализируется на съемке диких животных. 

    Фотограф всей душой любит свое дело, и не меньше - своих моделей. 

    Через фотографии он рассказывает людям истории, призывая понимать необходимость заботиться о дикой природе. 

    15 лет наблюдений за животными убедили Горана, что они обладают такими же сложными эмоциями и чувствами, как и человек. Просто у каждого вида это проявляется по-своему. 

    Анастасовски убежден, что животные не получают должного уважения и понимания от людей, и своими изумительными снимками мастер старается показать их красоту, достоинство и душу.

    В недавней серии Горан показал снимки влюбленных животных, которые никого не оставят равнодушным. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Животные умеют любить, даже больше людей», - пишет фотограф.

    Джерело: boredpanda.com

    фотограф в мире животных фотография искусство животные
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