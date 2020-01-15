Дженнифер Лопес блистает в откровенной съемке для Vanity Fair



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес и 20 самых ярких звезд 2020 года призваны вместе рассказать историю о мечтах, которые питают Голливуд, и различных дорогах, которые ведут туда

Дженнифер Лопес стала одной из героинь специального выпуска Vanity Fair Hollywood Issue.

Компанию ей составили как легенды кинематографа, включая Эдди Мерфи, Рене Зеллвегер, Антонио Бандераса и Уиллема Дефо. Так и начинающие, но уже громко заявившие о себе: Пак Со Дам из «Паразитов», Флоренс Пью из «Маленьких женщин», Аквафина, известная по ролям в «Восемь подруг Оушена» и «Прощание», а также многие другие.

Певица и актриса, которая уже успела получить массу наград за свою последнюю роль в фильме «Стриптизерши», одной из первых поделилась с поклонниками новой обложкой. На своей странице в Instagram Дженнифер Лопес написала пост: «26-й ежегодный голливудский выпуск Vanity Fair уже здесь, и для меня большая честь быть вместе с 22 моими коллегами…».

На обложке, которую показала Дженнифер, она примерила черный костюм с откровенным декольте от YSL: узкие черные брюки и пиджак, покрытый пайетками.

Завершают образ колье с драгоценными камнями, а также берет из лакированной кожи. 50-летняя красавица в компании Рене Зеллвегер и Эдди Мерфи сидит на мотоциклах на фоне красочных пейзажей пустыни.

Все герои ответили на массу вопросов от редакторов издания. А потому материал получился весьма обширным и интересным. Так, Лопес призналась, что актерская игра – ее самая главная любовь.