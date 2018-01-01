Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year

Необычная подборка кадров, которые были отмеченны членами жюри престижного фотоконкурса

Каждый, кто держал в руках фотоаппарат догадывается, как это непросто словить в кадр интересный сюжет с птицей, да ещё получить при этом хорошее качество фотографии. На конкурс Bird Photographer of the Year присылают самые разные фотографии пернатых – от очаровательных портретов до птичьих боёв. В этом обзоре мы собрали наиболее яркие и