Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
- Сьогодні, 06:51
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Розсилка
Необычная подборка кадров, которые были отмеченны членами жюри престижного фотоконкурса
Каждый, кто держал в руках фотоаппарат догадывается, как это непросто словить в кадр интересный сюжет с птицей, да ещё получить при этом хорошее качество фотографии.
На конкурс Bird Photographer of the Year присылают самые разные фотографии пернатых – от очаровательных портретов до птичьих боёв. В этом обзоре мы собрали наиболее яркие и колоритные снимки, отмеченные жюри конкурса.
Джерело: Культурология