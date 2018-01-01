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    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year

    Необычная подборка кадров, которые были отмеченны членами жюри престижного фотоконкурса
    Каждый, кто держал в руках фотоаппарат догадывается, как это непросто словить в кадр интересный сюжет с птицей, да ещё получить при этом хорошее качество фотографии. На конкурс Bird Photographer of the Year присылают самые разные фотографии пернатых – от очаровательных портретов до птичьих боёв. В этом обзоре мы собрали наиболее яркие и
    • Сьогодні, 06:51
    • Розсилка

    Необычная подборка кадров, которые были отмеченны членами жюри престижного фотоконкурса

    Каждый, кто держал в руках фотоаппарат догадывается, как это непросто словить в кадр интересный сюжет с птицей, да ещё получить при этом хорошее качество фотографии.
    На конкурс Bird Photographer of the Year присылают самые разные фотографии пернатых – от очаровательных портретов до птичьих боёв. В этом обзоре мы собрали наиболее яркие и колоритные снимки, отмеченные жюри конкурса. 

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    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year
    Опубликованы самые яркие кадры конкурса Bird Photographer of the Year



    Джерело: Культурология

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