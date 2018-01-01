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    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке

    55 художников попытались очистить улицы от рекламы, которая портит визуальный облик города
     В прошлом году художница Кэролайн Колдуэлл и писатель RJ Rushmore запустили проект Art in Places, для которого пригласили 55 художников и попросили их создать плакаты на свободную тему. Получившиеся работы затем разместили на нью-йоркских телефонных будках, пишет Colossal. Теперь, в феврале 2018-го, авторы акции выпустили книгу по мотивам
    • Вчора, 23:30
    • Розсилка
    Телефонные будки Нью-Йорка
    Телефонные будки Нью-Йорка

    55 художников попытались очистить улицы от рекламы, которая портит визуальный облик города

     В прошлом году художница Кэролайн Колдуэлл и писатель RJ Rushmore запустили проект Art in Places, для которого пригласили 55 художников и попросили их создать плакаты на свободную тему. Получившиеся работы затем разместили на нью-йоркских телефонных будках, пишет Colossal.

    Теперь, в феврале 2018-го, авторы акции выпустили книгу по мотивам проекта. По словам Колдуэлл и RJ Rushmore, цель проекта — борьба с повсеместной рекламой, которая загрязняет визуальный облик города: если полностью очистить улицы от нее нельзя, то можно хотя бы заменить ее искусством.

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    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке
    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке
    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке
    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке
    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке
    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке
    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке
    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке
    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке
    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке
    Талантливые художники преобразили телефонные будки в Нью-Йорке

    «Телефонные будки были для нас идеальным выбором, ведь в современном мире они не выполняют никакой реальной функции кроме того, что служат местом для размещения рекламы», — отмечают авторы проекта.

    Джерело: Bird In Flight

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