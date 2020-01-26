Опубликованы трогательные фото австралийских военных, кормящих коал



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facebook.com/9BdeAusArmy

Австралийские военные помогают спасенным животным

В Австралии уже несколько месяцев бушуют масштабные пожары, которые унесли жизни сотен миллионов животных и десятков человек.

К спасению природы континента присоединились все неравнодушные. Среди них и австралийская армия, которая помогает как бороться с пожарами, так и спасать животных.

В своем фейсбуке 9 бригада австрийского войска показала, как военные Сил чрезвычайной поддержки в свободное от тушения пожаров время кормят спасенных животных.

Наши бойцы используют свободное время, чтобы помочь парку дикой природы в Клиленде. Они поддерживают наших пушистых друзей, помогая с кормлением, а также строят альпинистские крепления внутри парка, – отметили в бригаде.

Джерело: facebook.com/9BdeAusArmy