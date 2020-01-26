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    Фото

    Опубликованы трогательные фото австралийских военных, кормящих коал

    • Розсилка
    Опубликованы трогательные фото австралийских военных, кормящих коал
    facebook.com/9BdeAusArmy

    Австралийские военные помогают спасенным животным

    В Австралии уже несколько месяцев бушуют масштабные пожары, которые унесли жизни сотен миллионов животных и десятков человек.

    К спасению природы континента присоединились все неравнодушные. Среди них и австралийская армия, которая помогает как бороться с пожарами, так и спасать животных.

    В своем фейсбуке 9 бригада австрийского войска показала, как военные Сил чрезвычайной поддержки в свободное от тушения пожаров время кормят спасенных животных.

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    Опубликованы трогательные фото австралийских военных, кормящих коал
    Опубликованы трогательные фото австралийских военных, кормящих коал
    Опубликованы трогательные фото австралийских военных, кормящих коал
    Опубликованы трогательные фото австралийских военных, кормящих коал

    Наши бойцы используют свободное время, чтобы помочь парку дикой природы в Клиленде. Они поддерживают наших пушистых друзей, помогая с кормлением, а также строят альпинистские крепления внутри парка, – отметили в бригаде.

    Джерело: facebook.com/9BdeAusArmy

    фотография армия военные животные
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