«Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
- Сьогодні, 08:12
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Фотографии португальца Нуну Асиша подтверждают, что Гонконг это не только Большой Будда и очертания зданий на фоне неба
В его снимках отображается взгляд архитектора на симметрию и композицию, а также на нетуристический город, со всей его густонаселённостью и обыденностью.
Хотя прохожих в фотографиях Асиша немного, в них присутствуют все признаки высокой плотности населения. Узкие переулки и высокие здания, паутины проводов и бесконечные балкончики складываются в самобытную мозаику Гонконга. Нуну Асиш (Nuno Assis) в своём Instagram называет эти фотографии «воспоминаниями о будущем».
Джерело: cameralabs.org