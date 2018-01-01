«Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша

Фотографии португальца Нуну Асиша подтверждают, что Гонконг это не только Большой Будда и очертания зданий на фоне неба

В его снимках отображается взгляд архитектора на симметрию и композицию, а также на нетуристический город, со всей его густонаселённостью и обыденностью. Хотя прохожих в фотографиях Асиша немного, в них присутствуют все признаки высокой плотности населения. Узкие переулки и высокие здания, паутины проводов и бесконечные балкончики складываются в



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Фотографии португальца Нуну Асиша подтверждают, что Гонконг это не только Большой Будда и очертания зданий на фоне неба

В его снимках отображается взгляд архитектора на симметрию и композицию, а также на нетуристический город, со всей его густонаселённостью и обыденностью.

Хотя прохожих в фотографиях Асиша немного, в них присутствуют все признаки высокой плотности населения. Узкие переулки и высокие здания, паутины проводов и бесконечные балкончики складываются в самобытную мозаику Гонконга. Нуну Асиш (Nuno Assis) в своём Instagram называет эти фотографии «воспоминаниями о будущем».

Джерело: cameralabs.org