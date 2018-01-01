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    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша

    Фотографии португальца Нуну Асиша подтверждают, что Гонконг это не только Большой Будда и очертания зданий на фоне неба
    В его снимках отображается взгляд архитектора на симметрию и композицию, а также на нетуристический город, со всей его густонаселённостью и обыденностью. Хотя прохожих в фотографиях Асиша немного, в них присутствуют все признаки высокой плотности населения. Узкие переулки и высокие здания, паутины проводов и бесконечные балкончики складываются в
    • Сьогодні, 08:12
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    Фотографии португальца Нуну Асиша подтверждают, что Гонконг это не только Большой Будда и очертания зданий на фоне неба

    В его снимках отображается взгляд архитектора на симметрию и композицию, а также на нетуристический город, со всей его густонаселённостью и обыденностью.

    Хотя прохожих в фотографиях Асиша немного, в них присутствуют все признаки высокой плотности населения. Узкие переулки и высокие здания, паутины проводов и бесконечные балкончики складываются в самобытную мозаику Гонконга. Нуну Асиш (Nuno Assis) в своём Instagram называет эти фотографии «воспоминаниями о будущем».

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    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша
    «Воспоминания о будущем»: необычные фотографии Гонконга в объективе Нуну Асиша

    Джерело: cameralabs.org

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