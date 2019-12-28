Отвратительные тренды в красоте: графичные брови и губы дьявола



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Омерзительные и по-настоящему уродливые тенденции сферы красоты, которые многие модницы безуспешно пытаются опробовать

Иногда бьюти-голики создают такие странные тренды, что ты не понимаешь – это авангард или просто кто-то странный. В этом материале мы собрали для тебя все тренды, над которыми можно посмеяться и забыть.

В 2019 году никого нельзя удивить увеличенными с помощью ботокса губами. Современным «красавицам» настоящий монстрообразный тренд. Таковым может заслуженно считаться тенденция на изменение формы губ. Волнистый силуэт уст напоминает о всевозможных жителях океанных глубин и кажется фирменным сумасшествием.

У тренда есть создатель — россиянин Емельян Брауде. Это псевдокосметолог без медицинского образования. Ведущие эксперты в красоте уже не раз заявляли, что про этот тренд надо забыть, так как филлеры в губах такой формы приведут к их деформации, а вернуться к прежней форме будет очень сложно.

Еще одним ужасным трендом является пересадка ресниц. В медицинских кругах процедура пересадки ресниц называется фолликулярной экстракцией волос. Во время этой процедуры волосы, которые пересаживаются, берутся на затылке. Это не старая технология, ей около пяти лет. Но на деле технология не отработана, поэтому о подобной процедуре лучше забыть до тех времен, пока не будет доказана ее безопасность и эффективность.

Многие представительницы прекрасной половины человечества желают иметь открытый красивый взгляд, чистый гладкий лоб. Один из методов пластической хирургии, позволяющий добиться желаемого результата – это подтяжка бровей.

Но косметологи предупреждают, что для европейского типа лица такое положение бровей не естественно, поэтому зря только деньги потратить в попытке быть в тренде.

Еще несколько лет назад все бровисты рисовали форму по известным точкам, держа в руках линейку. Сегодня важно подчеркивать то, что дала природа. Модные и трендовые мастера не проводят линию через зрачок и не отступают от переносицы сантиметр, как это прописано во всех учебниках макияжа, а смотрят на лицо как на холст.

Вот почему стоит избегать студий, откуда все клиенты выходят с одинаковыми (пусть даже и идеальными) бровями.

Черная подводка — тот самый must have, который есть в косметичке каждой девушки. Подведенный черным карандашом кайал (слизистая часть нижнего века) смотрится очень красиво, но только если твои глаза изначально большие.

Во всех остальных случаях черная подводка на слизистой нижнего века произведет ровно противоположный эффект.

В этом году внезапно стала популярной мужеподобная фигура бодибилдера с четко прорисованными мышцами. И ладно бы, если бы женщины стремились получить заветный рельеф в спортзале, но нет — они прибегают к технологии липомоделирования. Иными словами, кубики пресса и бицепсы они хотят получить при помощи жира.

Стоит отметить, что тренд на фигуру бодибилдера стал популярен не только среди представительниц прекрасного пола, но и среди мужчин. Однако эксперты рекомендуют добиваться подобных результатов при помощи тренировок в зале.