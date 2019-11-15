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    Николь Кидман показала редкий кадр с мужем

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    Николь Кидман показала редкий кадр с мужем
    instagram.com/mollyrstern

    Николь Кидман вместе со своим мужем, австралийским кантри-певцом Китом Урбаном, отправились на важное для последнего событие

    В Нэшвилле, штат Теннесси, состоялась уже 53-я церемония вручения наград CMA Awards 2019. Кит в этом году был почетным гостем и выступил с несколькими хитами. Актриса, которая всегда старается поддержать своего супруга, и в этот раз осталась верна традиции.

    На вечер звезды отправились вместе, причем оба были в отличном настроении и не скрывали чувств.

    Голливудская актриса, которая не так часто делится с подписчиками кадрами из личной жизни, в этот раз решила порадовать фолловеров романтичным кадром. На опубликованном в Instagram фото она позирует в объятиях Кита на фоне логотипа конкурса.

    Кидман для очередного светского события выбрала яркий наряд от Versace: длинное платье в красных тонах с цветочным мотивом, расшитое блестками и пайетками.

    Дополнили наряд золотистые украшения, красные босоножки на невысоком каблуке и объемная сумочка-клатч.

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    Николь Кидман показала редкий кадр с мужем
    Николь Кидман показала редкий кадр с мужем
    Николь Кидман показала редкий кадр с мужем
    Николь Кидман показала редкий кадр с мужем
    Николь Кидман показала редкий кадр с мужем
    Николь Кидман показала редкий кадр с мужем
    Николь Кидман показала редкий кадр с мужем

    Волосы Николь уложили в высокую укладку с элементами плетения и выпущенными у лица прядями, а макияж сделали минимальный, с легким сиянием кожи и акцентом на знаменитом притягательном взгляде синих глаз актрисы.

    фотография актриса Николь Кидман традиции Instagram волосы
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