Николь Кидман показала редкий кадр с мужем



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instagram.com/mollyrstern

Николь Кидман вместе со своим мужем, австралийским кантри-певцом Китом Урбаном, отправились на важное для последнего событие

В Нэшвилле, штат Теннесси, состоялась уже 53-я церемония вручения наград CMA Awards 2019. Кит в этом году был почетным гостем и выступил с несколькими хитами. Актриса, которая всегда старается поддержать своего супруга, и в этот раз осталась верна традиции.

На вечер звезды отправились вместе, причем оба были в отличном настроении и не скрывали чувств.

Голливудская актриса, которая не так часто делится с подписчиками кадрами из личной жизни, в этот раз решила порадовать фолловеров романтичным кадром. На опубликованном в Instagram фото она позирует в объятиях Кита на фоне логотипа конкурса.

Кидман для очередного светского события выбрала яркий наряд от Versace: длинное платье в красных тонах с цветочным мотивом, расшитое блестками и пайетками.

Дополнили наряд золотистые украшения, красные босоножки на невысоком каблуке и объемная сумочка-клатч.

Волосы Николь уложили в высокую укладку с элементами плетения и выпущенными у лица прядями, а макияж сделали минимальный, с легким сиянием кожи и акцентом на знаменитом притягательном взгляде синих глаз актрисы.