Светлана Лобода показала дочь: трогательные фото

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Певица поделилась снимками младшей дочери

Певица Светлана Лобода не часто радует своих подписчиков в Instagram фотографиями со своими дочками.

К примеру, поклонники до сих не видели лица маленькой Тильды. Впрочем, даже снимки девочки со спины всегда вызывают бурные эмоции у фанатов.

Так, еще весной Тильде исполнился один годик. И вот спустя несколько месяцев, 14 ноября, Лобода поделилась несколькими кадрами с празднования дня рождения.

«А после появилась крошка Тильда», - подписала фото Светлана, добавив хештег #Тильде1год.

Отметим, что достоверно никто не знает, кто является отцом малышки, но подозревают, что им может быть вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Певице приписывают с ним роман, а она не комментирует подобные слухи.

«Какая милая», «Такое чудо на свет появилось уже 1 годик. Как же быстро летит время для тех кто счастлив», «Боже, какая сладкая девочка», «Господи, какая милота», «Happybirthday», «Вкусняшка, а не девочка», — пишут фанаты.