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    Фото

    Пара из Калифорнии умиляет публику фото с огромной черепахой

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    Пара из Калифорнии умиляет публику фото с огромной черепахой
    instagram.com/etheltheglamourtort

    Кейси Кучински и Даниэль Родригес из Калифорнии завели Instagram для своей черепахи

    Черепаху зовут Этель, и она уже собрала более 36 тыс. подписчиков в Instagram.

    Так как у пары нет детей, они решили вместо ребенка делать милые фотографии с огромной черепахой весом в 20 фунтов.

    Они создают одинаковые образы для себя и своего питомца и покоряют публику классными идеями.

    «Я видел в Instagram, когда семьи с детьми делали фотографии в соответствующих нарядах. И я подумал, что было бы смешно делать то же самое, но с нашей черепахой - это своего рода внутренняя шутка», – объяснил Кейси Кучински.

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    Пара из Калифорнии умиляет публику фото с огромной черепахой
    Пара из Калифорнии умиляет публику фото с огромной черепахой
    Пара из Калифорнии умиляет публику фото с огромной черепахой
    Пара из Калифорнии умиляет публику фото с огромной черепахой
    Пара из Калифорнии умиляет публику фото с огромной черепахой

    Даниэль имеет опыт работы в дизайне одежды, поэтому взяла на себя обязанность создавать наряды. В одних случаях она сама с нуля шьет костюмы, а в других перешивает детскую одежду.

    фотография Instagram животные
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