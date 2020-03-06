Пара из Калифорнии умиляет публику фото с огромной черепахой
Кейси Кучински и Даниэль Родригес из Калифорнии завели Instagram для своей черепахи
Черепаху зовут Этель, и она уже собрала более 36 тыс. подписчиков в Instagram.
Так как у пары нет детей, они решили вместо ребенка делать милые фотографии с огромной черепахой весом в 20 фунтов.
Они создают одинаковые образы для себя и своего питомца и покоряют публику классными идеями.
«Я видел в Instagram, когда семьи с детьми делали фотографии в соответствующих нарядах. И я подумал, что было бы смешно делать то же самое, но с нашей черепахой - это своего рода внутренняя шутка», – объяснил Кейси Кучински.
Даниэль имеет опыт работы в дизайне одежды, поэтому взяла на себя обязанность создавать наряды. В одних случаях она сама с нуля шьет костюмы, а в других перешивает детскую одежду.