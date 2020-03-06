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    Фото

    Виктория Бекхэм умилила сеть трогательным семейными фото

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    Виктория Бекхэм умилила сеть трогательным семейными фото
    Виктория Бекхэм с мужем

    Виктория Бекхэм отметила день рождения старшего сына

    4 марта Бруклину исполнился 21 год. В честь такого события бизнесвумен опубликовала трогательный архивный кадр, на котором Дэвид Бекхэм держит новорожденного малыша на руках.
    «21 год назад сегодня самая прекрасная душа пришла в мир и навсегда изменила нашу жизнь. Чувствительная, милая, добрая и веселая, ты наше все. Я так тебя люблю! С Днем Рождения», – написала Виктория.

    «Я люблю вас очень сильно!», – написал в ответ Бруклин. В лучших традициях дружной семьи они отправились отмечать это событие.

    Позже звезда добавила фото с уже взрослым сыном. Бруклин на фото позирует с отцом и мамой. «С Днем Рождения, Бруклин! Мы так гордимся и любим тебя! Так много поцелуев», – написала Виктория под снимком. Выглядит он счастливым и радостным, а родители просто светятся от гордости.

    К слову, все трое в который раз доказали, что не зря носят звание самого стильного семейства. Виктория для праздника надела бежевый костюм собственного бренда: расклешенную юбку, блузу и гольф.

    Дэвид примерил синий костюм и полосатую рубашку, которые дополнил темным галстуком и коричневыми туфлями. А именинник выбрал черный пиджак, джинсы и белую рубашку.

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    Виктория Бекхэм умилила сеть трогательным семейными фото
    Виктория Бекхэм умилила сеть трогательным семейными фото
    Виктория Бекхэм умилила сеть трогательным семейными фото

    На этом растроганная мама не остановилась, добавив еще одно не менее милое фото. На нем предстали все четверо детей Виктории и Дэвида: Бруклин, Ромео, Круз, а также младшая Харпер Севен. Именинник обнимает братьев, а Харпер стоит посередине. «Мои малыши, я люблю вас», – добавила комментарий бизнесвумен.

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