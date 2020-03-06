Виктория Бекхэм умилила сеть трогательным семейными фото



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Виктория Бекхэм с мужем

Виктория Бекхэм отметила день рождения старшего сына

4 марта Бруклину исполнился 21 год. В честь такого события бизнесвумен опубликовала трогательный архивный кадр, на котором Дэвид Бекхэм держит новорожденного малыша на руках.

«21 год назад сегодня самая прекрасная душа пришла в мир и навсегда изменила нашу жизнь. Чувствительная, милая, добрая и веселая, ты наше все. Я так тебя люблю! С Днем Рождения», – написала Виктория.

«Я люблю вас очень сильно!», – написал в ответ Бруклин. В лучших традициях дружной семьи они отправились отмечать это событие.

Позже звезда добавила фото с уже взрослым сыном. Бруклин на фото позирует с отцом и мамой. «С Днем Рождения, Бруклин! Мы так гордимся и любим тебя! Так много поцелуев», – написала Виктория под снимком. Выглядит он счастливым и радостным, а родители просто светятся от гордости.

К слову, все трое в который раз доказали, что не зря носят звание самого стильного семейства. Виктория для праздника надела бежевый костюм собственного бренда: расклешенную юбку, блузу и гольф.

Дэвид примерил синий костюм и полосатую рубашку, которые дополнил темным галстуком и коричневыми туфлями. А именинник выбрал черный пиджак, джинсы и белую рубашку.

На этом растроганная мама не остановилась, добавив еще одно не менее милое фото. На нем предстали все четверо детей Виктории и Дэвида: Бруклин, Ромео, Круз, а также младшая Харпер Севен. Именинник обнимает братьев, а Харпер стоит посередине. «Мои малыши, я люблю вас», – добавила комментарий бизнесвумен.