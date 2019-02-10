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    Фото

    Пара, которая получает 12 тысяч долларов за фото, раскрывает секреты своих фотографий

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    Пара, которая получает 12 тысяч долларов за фото, раскрывает секреты своих фотографий
    gapp.az

    опулярные travel-блогеры рассказали, как отправились в путешествие, бросив все на свете, и стали зарабатывать на рекламе в Instagram до 12 тыс. долларов за пост

    Ни для кого не секрет, что на рекламе в Instagram можно неплохо зарабатывать — если, конечно, у вас много подписчиков и интересный контент. Влюбленные Джек Моррис и Лорен Баллен ведут красочный блог о путешествиях и зарабатывают на рекламе до 12 тыс. долларов за пост.

    Джек Моррис из Великобритании и Лорен Буллен из Австралии встретились в 2016 году во время работы над проектом на Фиджи и с тех пор объединила свою любовь к путешествиям. 

    Почти сразу после того, как они поняли, что вместе им слишком хорошо и интересно, чтобы расставаться, они переехали и с тех пор живут сказочной жизнью. 

    «Через четыре года путешествия я встретил Лорен, около девяти месяцев назад. Мы были на пляже в Фиджи и сразу же сильно понравились друг другу».

    Некогда чистильщик ковров в селе и начинающий фотограф, выбрали для своего дома прекрасный климат Бали, раз в месяц посещают новую страну, ни в чем себе не отказывают, и все это - благодаря Instagram.

    Теперь не они ищут, как бы заработать, а компании сами наперебой предлагают им контракты. Это и различные марки одежды, и туристические компании, и прочие организации, так или иначе ассоциирующие свой бизнес с роскошной жизнью, которую пропагандируют Джек и Лорен. Среди них Royal Caribbean Cruises, Disney, Air NZ, AirBnB и другие.

    Буллен даже пришлось отказаться от предложений модных брендов. «Она отказала многим брендам…, так как пытается сохранить свою аутентичность», — рассказывает Моррис.

    «Мы пытаемся создать ситуации, которые являются подлинными и базируются на том, что мы на самом деле делаем. К примеру, сегодня утром Лорен и я проснулись в доме на дереве в окружении природы и я отправил этот снимок».

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    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
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    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az
    gapp.az

    «В основном мы показываем людям, что делаем посредством искусства. Каждая фотография, которую мы публикуем — реальна».

    Джерело: gapp.az

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