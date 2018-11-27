Королеву красоты Шотландии лишили звания из-за фотографий, которые порочат честь женщины
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Розсилка
Натали замужем, воспитывает сына Реджи Луи Кристофера и управляет организацией для бездомных
Миссис Шотландии, королева красоты Натали Павелек лишилась звания из-за фотографий, которые якобы дискриминируют женщин и являются «позором тела».
Об этом пишут сразу ряд британских СМИ.
Отмечается, что 35-летняя женщина замужем и имеет годовалого ребенка, - ее выбрали «Миссис Шотландии», буквально через несколько часов после чего организаторам конкурса пришли ее фото, которые стали причиной обвинений и лишения титула.
Хотя женщина никогда не скрывала модельного прошлого и что снималась для «взрослых» журналов, ее обвинили в сокрытии данных об этом. Ее фото в 2000-х годах публиковали известные мужские глянцы.
Сама женщина утверждает, что стала жертвой, гордится своей успешной модельной карьерой, а правила конкурса безнадежно устарели и должны быть пересмотрены.
Натали Павелек в итоге удостоили второго места, - первое отдали Алане Скотт, супруге друга принца Гарри. Теперь она будет участвовать в финале конкурса в Китае в марте 2019 года.