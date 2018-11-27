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    Шоу-биз

    Королеву красоты Шотландии лишили звания из-за фотографий, которые порочат честь женщины

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    Натали Павелек - Королеву красоты Шотландии лишили звания из-за фотографий, которые порочат честь женщины
    Натали Павелек

    Натали замужем, воспитывает сына Реджи Луи Кристофера и управляет организацией для бездомных

    Миссис Шотландии, королева красоты Натали Павелек лишилась звания из-за фотографий, которые якобы дискриминируют женщин и являются «позором тела».

    Об этом пишут сразу ряд британских СМИ.

    Отмечается, что 35-летняя женщина замужем и имеет годовалого ребенка, - ее выбрали «Миссис Шотландии», буквально через несколько часов после чего организаторам конкурса пришли ее фото, которые стали причиной обвинений и лишения титула.

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    Хотя женщина никогда не скрывала модельного прошлого и что снималась для «взрослых» журналов, ее обвинили в сокрытии данных об этом. Ее фото в 2000-х годах публиковали известные мужские глянцы.

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    Сама женщина утверждает, что стала жертвой, гордится своей успешной модельной карьерой, а правила конкурса безнадежно устарели и должны быть пересмотрены.

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    Королеву красоты Шотландии лишили звания из-за фотографий, которые порочат честь женщины
    Королеву красоты Шотландии лишили звания из-за фотографий, которые порочат честь женщины
    Королеву красоты Шотландии лишили звания из-за фотографий, которые порочат честь женщины
    Королеву красоты Шотландии лишили звания из-за фотографий, которые порочат честь женщины
    Королеву красоты Шотландии лишили звания из-за фотографий, которые порочат честь женщины
    Королеву красоты Шотландии лишили звания из-за фотографий, которые порочат честь женщины
    Королеву красоты Шотландии лишили звания из-за фотографий, которые порочат честь женщины
    Королеву красоты Шотландии лишили звания из-за фотографий, которые порочат честь женщины

    Натали Павелек в итоге удостоили второго места, - первое отдали Алане Скотт, супруге друга принца Гарри. Теперь она будет участвовать в финале конкурса в Китае в марте 2019 года.

     

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