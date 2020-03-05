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    Фото

    Тина Кароль поразила сеть соблазнительным образом (фото)

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    Тина Кароль поразила сеть соблазнительным образом (фото)

    Певица порадовала поклонников новым жарким фото

    Тина Кароль не часто радует подписчиков откровенными фото, предпочитая сниматься в роскошных платьях. Но свежий снимок звезды поразил пользователей Instagram.

    Артистка опубликовала черно-белое фото, на котором ее ноги полностью открыты. Звезда надела на них лишь темные колготки со стрелкой спереди. На певице также был надет довольно открытый топ.

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    instagram.com/tina_karol

    Кароль позировала, положив руки на стул. В комментариях пользователи похвалили артистку за цветущий молодой вид.

    «Как можно столько лет не меняться?», «Какая красивая», «На вас можно смотреть вечно , космически красива», - написали ей пользователи.

    знаменитости фотография Тина Кароль певица Instagram
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