Тина Кароль поразила сеть соблазнительным образом (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица порадовала поклонников новым жарким фото

Тина Кароль не часто радует подписчиков откровенными фото, предпочитая сниматься в роскошных платьях. Но свежий снимок звезды поразил пользователей Instagram.

Артистка опубликовала черно-белое фото, на котором ее ноги полностью открыты. Звезда надела на них лишь темные колготки со стрелкой спереди. На певице также был надет довольно открытый топ.

instagram.com/tina_karol

Кароль позировала, положив руки на стул. В комментариях пользователи похвалили артистку за цветущий молодой вид.

«Как можно столько лет не меняться?», «Какая красивая», «На вас можно смотреть вечно , космически красива», - написали ей пользователи.