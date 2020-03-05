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    Фото

    Леся Никитюк повеселила сеть новым фото

    • Розсилка
    Леся Никитюк повеселила сеть новым фото

    Телеведущая опубликовала очередное фото в купальнике

    Известная украинская телеведущая опубликовала очередное фото в купальнике. Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

    «Я нашла нам т**ьки, девчата! А если нужно кому-то, то и дополнительные бедра, и попку. Мы спасены!» - обрадовалась Никитюк.

    При этом пост со своей фотографией она дополнила скриншотами из интернет-магазина, в котором продают накладную искусственную женскую грудь и белье, способное корректировать форму бедер.

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    Леся Никитюк повеселила сеть новым фото
    Леся Никитюк повеселила сеть новым фото
    Леся Никитюк повеселила сеть новым фото
    Леся Никитюк повеселила сеть новым фото
    Леся Никитюк повеселила сеть новым фото
    Леся Никитюк повеселила сеть новым фото

    При этом фоловеры телеведущей восприняли ее пост с юмором: «Как круто и не прийдется тратить деньги на силикон. Спасибо за наводку», «Леся, вы сделали мой день», «Взяла все тайны девчат раскрыла» и т.д.

    знаменитости фотография Леся Никитюк телеведущая Instagram
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