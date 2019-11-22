Пес навсегда останется щенком (фото)



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Из-за редкой болезни овчарка навсегда останется щенком

Немецкой овчарке по кличке Рейнджер, которая живет американском городе Финикс (штат Аризона), уже более двух лет. По собачьим меркам она уже совсем взрослая. Тем не менее Рейнджер до сих пор выглядит щенком.

Рейнджер с раннего детства был намного мельче своих сестер-овчарок. Хозяева считали, что задержка роста объясняется тем, что у него нашли паразитов — лямблий.

Однако, даже после того, как пес полностью вылечился, он оставался все таким же маленьким и рос очень медленно. Ветеринар предположил, что у него генетическое заболевание — гипофизарная карликовость.

И что он навечно «застрял» в щенячьем облике. Владельцы сначала отнеслись к этому диагнозу скептически — эта генетическая мутация очень редко встречается. Однако со временем поняли, что ветеринар был прав.

У Рейнджера появилось множество поклонников в Instagram, которые считают его очаровательным. «Это же просто мечта — чтобы собака вечно оставалась щенком», — считают некоторые.

Однако, хотя овчарка и выглядит очень мило, заболевание не проходит для нее даром. Так, у нее сильно выпадает шерсть и лущится кожа.

При этом Рейнджер — счастливый пес, который умеет наслаждаться жизнью и обожает играть.

Джерело: daily mail