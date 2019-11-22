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    Фото

    Даша Астафьева показала новые фото с Исландии

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    Даша Астафьева показала новые фото с Исландии
    instagram.com/da_astafieva

    Астафьева в прозрачном белье снялась для фотосета в Исландии

    Астафьева устроила смелую фотосессию в невероятной Исландии - она выбрала самый большой национальный парк страны Ватнайекюдль.

    Артистка примерила несколько эффектных образов - сначала она позировала в полупрозрачном мини-платье пудрового цвета и грубых черных ботинках, а также колготках в сеточку. Даша красиво снимает с себя голубую курточку на фоне впечатляющих пейзажей.

    «Всеми правдами и неправдами мы добрались до ледника... Три мечтателя. Конечно, Исландия – то заветное, которое нельзя долго держать в себе, иначе страхи, сомнения и новогодние корпоративы украдут на части!» – написала она.

    По словам певицы, поездка в Исландию была ее мечтой. Красотку запечатлели у самой кромки воды в воздушном бежевом платье в пол, которое красиво развевается на ветру. 

    Даша отметила, что ей не было холодно сниматься, поскольку в этом месте она чувствовала себя живой и очень сильной.

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    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva

    «Именно в таких местах чувствуется, что я живая», – написала она. 

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