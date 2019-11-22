Девушка сделала татуировку с колбасой (фото)



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Татуировка сопровождается фразой «Обеду - время, работе - час!»

28-летняя жительница Саара Кристина Шапперт (Kristina Schappert) увековечила и будет демонстрировать свою любовь с помощью новой татуировки, требующей ближайшего рассмотрения и некоторых пояснений для непосвященных.

На татуировке изображены очень популярные в Сааре лионская варено-копченая колбаса, а также бутылочка соуса-приправы Магги, по потреблению которого на душу населения Саар занимает первое место в Германии. Соус есть в каждом втором доме.

«Маггическая» зависимость жителей Саара от этой приправы давно стала притчей во языцех. Здесь даже придумали мороженое со вкусом Магги.

Художественную композицию, на создание которой потребовалось около пяти часов, дополняют два мультяшных персонажа из заставок регионального телевидения и первая часть крылатой фразы на местном диалекте «Hauptsach gudd gess, geschafft han ma schnell», которую можно перевести как «Обеду - время, работе - час!».

Джерело: dw.com