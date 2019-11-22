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    Девушка сделала татуировку с колбасой (фото)

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    Девушка сделала татуировку с колбасой (фото)

    Татуировка сопровождается фразой «Обеду - время, работе - час!»

    28-летняя жительница Саара Кристина Шапперт (Kristina Schappert) увековечила и будет демонстрировать свою любовь с помощью новой татуировки, требующей ближайшего рассмотрения и некоторых пояснений для непосвященных.

    На татуировке изображены очень популярные в Сааре лионская варено-копченая колбаса, а также бутылочка соуса-приправы Магги, по потреблению которого на душу населения Саар занимает первое место в Германии. Соус есть в каждом втором доме.

    «Маггическая» зависимость жителей Саара от этой приправы давно стала притчей во языцех. Здесь даже придумали мороженое со вкусом Магги.

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    dw.com
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    Художественную композицию, на создание которой потребовалось около пяти часов, дополняют два мультяшных персонажа из заставок регионального телевидения и первая часть крылатой фразы на местном диалекте «Hauptsach gudd gess, geschafft han ma schnell», которую можно перевести как «Обеду - время, работе - час!».

    Джерело: dw.com

    фотография татуировка время час
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