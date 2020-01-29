Певица Елка экстремально похудела (фото)



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Певица Елка удивила поклонников радикальными переменами во внешнем виде

Уроженка Закарпатской области Елизавета Иванцив, перебравшаяся в Москву, серьезно занялась своим здоровьем, и результат не заставил себя долго ждать.

Судя по последним фото в Instagram, 37-летняя певица проводит очень много времени в спортзале, а также придерживается принципов здорового питания.

По слухам, Елка долгое время страдала от депрессии, и «прописка» в спортзале стала для нее своего рода терапией.

Теперь певица не стесняясь демонстрирует поклонникам стальной пресс и мощный бицепс.