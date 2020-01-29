  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Певица Елка экстремально похудела (фото)

    • Розсилка
    Певица Елка экстремально похудела (фото)

    Певица Елка удивила поклонников радикальными переменами во внешнем виде

    Уроженка Закарпатской области Елизавета Иванцив, перебравшаяся в Москву, серьезно занялась своим здоровьем, и результат не заставил себя долго ждать.

    Судя по последним фото в Instagram, 37-летняя певица проводит очень много времени в спортзале, а также придерживается принципов здорового питания.

    По слухам, Елка долгое время страдала от депрессии, и «прописка» в спортзале стала для нее своего рода терапией.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Певица Елка экстремально похудела (фото)
    Певица Елка экстремально похудела (фото)
    Певица Елка экстремально похудела (фото)
    Певица Елка экстремально похудела (фото)
    Певица Елка экстремально похудела (фото)
    Певица Елка экстремально похудела (фото)
    Певица Елка экстремально похудела (фото)

    Теперь певица не стесняясь демонстрирует поклонникам стальной пресс и мощный бицепс.

    знаменитости фотография певица Instagram время
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ