23-летний сын Джуда Лоу вырос точной копией отца (фото)



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Сына невозможно отличить от самого актера в молодости

Молодой человек постепенно завоевывает любовь фанаток своего отца Джуда

23-летний Рафферти Лоу все чаще появляется на страницах светской хроники и дает поводы говорить о себе. Так, он побывал на показе Valentino в рамках Недели моды в Париже и закрутил роман с 29-летней певицей Ритой Орой.

А на днях Рафферти побывал в Annabel’s Club, где была шумная вечеринка. Он пришел туда без своей второй половины, но не скучал в одиночестве - репортеры застали Лоу в компании аж двух красавиц. Поклонники не перестают удивляться тому, до чего Лоу-младший похож на своего знаменитого отца.