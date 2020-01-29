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    Шоу-биз

    23-летний сын Джуда Лоу вырос точной копией отца (фото)

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    <p>Сына невозможно отличить от самого актера в молодости</p> <div></div> - 23-летний сын Джуда Лоу вырос точной копией отца (фото)

    Сына невозможно отличить от самого актера в молодости

    Молодой человек постепенно завоевывает любовь фанаток своего отца Джуда

    23-летний Рафферти Лоу все чаще появляется на страницах светской хроники и дает поводы говорить о себе. Так, он побывал на показе Valentino в рамках Недели моды в Париже и закрутил роман с 29-летней певицей Ритой Орой.

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    23-летний сын Джуда Лоу вырос точной копией отца (фото)
    23-летний сын Джуда Лоу вырос точной копией отца (фото)
    23-летний сын Джуда Лоу вырос точной копией отца (фото)

    А на днях Рафферти побывал в Annabel’s Club, где была шумная вечеринка. Он пришел туда без своей второй половины, но не скучал в одиночестве - репортеры застали Лоу в компании аж двух красавиц. Поклонники не перестают удивляться тому, до чего Лоу-младший похож на своего знаменитого отца.

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