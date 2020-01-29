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    Жизнь

    У принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулс обнаружился внебрачный сын из Австралии

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    <p>Если Доранте-Дэй говорит правду, то он был быть зачат в 1965 году, когда Чарльзу было всего 17 лет, а Камилле &ndash; 18</p> <div></div> - У принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулс обнаружился внебрачный сын из Австралии

    Если Доранте-Дэй говорит правду, то он был быть зачат в 1965 году, когда Чарльзу было всего 17 лет, а Камилле – 18

    В британской монаршей семье 2020 год начался со скандалов

    Не успела королева Елизавета прийти в себя после заявления внука Гарри, как на ее коронованную голову свалился еще один «внук». Австралиец британского происхождения Саймон Доранте-Дэй, который считает себя непризнанным внебрачным сыном принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, решил доказать свою правоту через Верховный суд Австралии.

    53-летний инженер хочет добиться признания того, что наследник британского престола и его супруга - это его настоящие родители. Саймон требует, чтобы Чарльз и Камилла сдали текст ДНК для установления родства.

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    У принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулс обнаружился внебрачный сын из Австралии
    У принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулс обнаружился внебрачный сын из Австралии
    У принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулс обнаружился внебрачный сын из Австралии

    Житель Квинсленда давно утверждает, что он – внебрачный сын Камиллы Паркер-Боулз (на тот момент еще Шэн) и принца Чарльза. В соцсетях он называет себя не иначе, как принц Саймон. А его хобби - составление фотоколлажей, с помощью которых он доказывает свое внешнее сходство в виндзорами.

    «Это, безусловно, самый важный шаг из тех, что я сделал на данный момент - я должен был установить дедлайн, назначить им срок, потому что нам нужны ответы», - прокомментировал свое решение «внебрачный сын».

    Доранте-Дэй появился на свет в Великобритании, в Госпорте, в апреле 1966 года. Когда мальчику было полтора года, его усыновила пара пожилых англичан. Все вместе они перебрались в Австралию. Саймон настаивает на том, что его приемные дедушка и бабушка работали на королеву Елизавету II и принца Филиппа: служили поваром и садовником при дворце. И, якобы, неоднократно говорили ему, что он «ребенок Чарльза и Камиллы.

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