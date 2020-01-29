Всегда сердитая собака стала любимицей сети (фото)



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11-месячного песика прозвали «самой сердитой собакой в мире»

Собака породы брюссельский гриффон по кличке Чико стала интернет-сенсацией благодаря постоянно недовольному выражению на морде из-за искривленной нижней челюсти.

Пес завоевал сердца множества поклонников в соцсетях.

47-летняя хозяйка Чико Бель Эванс из американского штата Виргиния говорит, что влюбилась в него с первого взгляда.

Ее часто спрашивают — чувствует ли Чико себя несчастным. На самом деле, несмотря на свой внешний вид, он полностью доволен жизнью и очень ласков.

Помимо Чико у Бель живут еще три собаки женского пола. По словам Эванс, хотя дамы подавляют Чико количеством, и он самый мелкий в стае, пес ведет себя очень уверенно в компании своих мохнатых «сестер», которых часто использует в качестве «жевательных игрушек» и персональных подушек.

Джерело: dailystar.co.uk