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    Всегда сердитая собака стала любимицей сети (фото)

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    Всегда сердитая собака стала любимицей сети (фото)

    11-месячного песика прозвали «самой сердитой собакой в мире»

    Собака породы брюссельский гриффон по кличке Чико стала интернет-сенсацией благодаря постоянно недовольному выражению на морде из-за искривленной нижней челюсти.

    Пес завоевал сердца множества поклонников в соцсетях.

    47-летняя хозяйка Чико Бель Эванс из американского штата Виргиния говорит, что влюбилась в него с первого взгляда.

    Ее часто спрашивают — чувствует ли Чико себя несчастным. На самом деле, несмотря на свой внешний вид, он полностью доволен жизнью и очень ласков.

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    Всегда сердитая собака стала любимицей сети (фото)
    Всегда сердитая собака стала любимицей сети (фото)
    Всегда сердитая собака стала любимицей сети (фото)
    Всегда сердитая собака стала любимицей сети (фото)
    Всегда сердитая собака стала любимицей сети (фото)
    Всегда сердитая собака стала любимицей сети (фото)

    Помимо Чико у Бель живут еще три собаки женского пола. По словам Эванс, хотя дамы подавляют Чико количеством, и он самый мелкий в стае, пес ведет себя очень уверенно в компании своих мохнатых «сестер», которых часто использует в качестве «жевательных игрушек» и персональных подушек.

    Джерело: dailystar.co.uk

    фотография животные
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