Певица Луна показала откровенное фото из ванной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kri_luna

«Девочка решили хайпануть», - отметили фанаты

29-летняя украинская певица Кристина Герасимова, которая выступает под псевдонимом Луна, опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она лежит голой в ванной.

Грудь певица закрывает скрещенными руками, а паховую область - ракушкой. Волосы у Луны гладко затесаны, на руках - длинные ногти телесного цвета.

В воде разбросаны лепестки роз, несколько цветков лежат рядом с ванной. На полу комнаты разбросаны ракушки.

Впрочем, не все подписчики Instagram Луны оценили ее наготу.

Джерело: strana.ua