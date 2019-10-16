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    Фото

    Певица Луна показала откровенное фото из ванной

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    Певица Луна показала откровенное фото из ванной
    instagram.com/kri_luna

    «Девочка решили хайпануть», - отметили фанаты

    29-летняя украинская певица Кристина Герасимова, которая выступает под псевдонимом Луна, опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она лежит голой в ванной. 

    Грудь певица закрывает скрещенными руками, а паховую область - ракушкой. Волосы у Луны гладко затесаны, на руках - длинные ногти телесного цвета. 

    В воде разбросаны лепестки роз, несколько цветков лежат рядом с ванной. На полу комнаты разбросаны ракушки. 

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    instagram.com/kri_luna
    instagram.com/kri_luna
    instagram.com/kri_luna
    instagram.com/kri_luna
    instagram.com/kri_luna
    instagram.com/kri_luna
    instagram.com/kri_luna
    instagram.com/kri_luna

    Впрочем, не все подписчики Instagram Луны оценили ее наготу. 

    Джерело: strana.ua

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