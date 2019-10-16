Певица Луна показала откровенное фото из ванной
instagram.com/kri_luna
«Девочка решили хайпануть», - отметили фанаты
29-летняя украинская певица Кристина Герасимова, которая выступает под псевдонимом Луна, опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она лежит голой в ванной.
Грудь певица закрывает скрещенными руками, а паховую область - ракушкой. Волосы у Луны гладко затесаны, на руках - длинные ногти телесного цвета.
В воде разбросаны лепестки роз, несколько цветков лежат рядом с ванной. На полу комнаты разбросаны ракушки.
Впрочем, не все подписчики Instagram Луны оценили ее наготу.
Джерело: strana.ua