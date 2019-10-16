Королева просит Зеленского впустить ее в Украину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/koroleva__star

Популярная певица Наташа Королева, которой в 2016 году запретили въезд в Украину, сделала письменное обращение к президенту Владимиру Зеленскому

Артистка попросила главу украинского государства отменить запрет и позволить ей посетить родину.

На своей странице в Instagram Наташа Королева рассказала поклонникам, что направила президенту письмо и теперь надеется, что он повлияет на решение Службы безопасности Украины.

«Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти», — отметила певица.

instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева отметила, что хочет приехать на родину, дабы возложить цветы на могилу покойной бабушки. Ко всему, артистка опубликовала видео, на котором запечатлена ее бабушка, и рассказала, что новость о запрете на въезд в Украину внучки она пережила болезненно, а спустя год скончалась.





«Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки. Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону... Я направила письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского...», – написала Королева в Instagram.

Джерело: segodnya.ua