Внучка Софии Ротару заинтриговала таинственным настроением на стильном фото



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Соня Евдокименко серьезно взялась за создание «своего бренда»

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару активно развивается в направлении модного блогера и модели.

Девушка постоянно показывает результат новых модных съемок для различных брендов, а также просто делится стильным вдохновением. Не так давно Соня показала очень трендовый образ в полностью черных тонах. Блогер и модель позировала в мини-платье в бельевом стиле, спортивной куртке и ботфортах.

Новый пост Евдокименко, как обычно, посвящен моде. На этот раз внучка Софии Ротару показала стильный осенний образ на каждый день.

На новом «расслабленном» фото Евдокименко позирует в черном мини-платье в рубашечном стиле. Отметим, что черный цвет особенно актуален этой осенью! На плечи наброшен теплый и уютный кардиган с ярким принтом.

«Обратите внимание на крошечные чудеса», - загадочно подписала фото девушка.

Поклонники блогера также поспешили прокомментировать ее новое фото: «твоя красота заставляет улыбаться», «согласна, будем замечать маленькие чудеса, начнут происходить большие», «интересный эффект на фото, необычно смотрится», «такое таинственное настроение на фото», «какие красивые глаза, прям не хочется отрываться от них», «очень красивая фотография».

Джерело: rbc.ua