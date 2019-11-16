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    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир

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    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир

    Шерсть комондоров требует тщательного ухода, поэтому Ханге очень повезло, что у нее такая заботливая и любящая хозяйка

    Гинтаре Бертаускене из Литвы мечтала о собаке всю свою жизнь. Причем девушка хотела себе комондора — это порода венгерских овчарок.

    Когда Гинтаре была маленьким ребенком, ей подарили открытку с изображением этой собаки, девочка была настолько очарована странным животным, что многие годы хранила картинку.

    До тех пор пока сама не стала хозяйкой очаровательного комондора по кличке Ханга.

    В Литве зарегистрированы всего две собаки данной породы, поэтому окружающие всегда с удивлением смотрят на смешное животное, которое больше напоминает швабру.

    Все дело в шерсти комондоров, которая со временем становится жесткой и скатывается в шнуры. В среднем на теле у одной венгерской овчарки может быть около двух тысяч шнуров.

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    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир
    Похожая на швабру собака прославилась на весь мир

    Люди удивляются, когда видят Хангу на улице, многие даже фотографируются с очаровательной собакой-шваброй. После того как об овчарке написали все местные газеты, Гинтаре завела ей профиль в Instagram.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография Instagram животные
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