Похожая на швабру собака прославилась на весь мир



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Шерсть комондоров требует тщательного ухода, поэтому Ханге очень повезло, что у нее такая заботливая и любящая хозяйка

Гинтаре Бертаускене из Литвы мечтала о собаке всю свою жизнь. Причем девушка хотела себе комондора — это порода венгерских овчарок.

Когда Гинтаре была маленьким ребенком, ей подарили открытку с изображением этой собаки, девочка была настолько очарована странным животным, что многие годы хранила картинку.

До тех пор пока сама не стала хозяйкой очаровательного комондора по кличке Ханга.

В Литве зарегистрированы всего две собаки данной породы, поэтому окружающие всегда с удивлением смотрят на смешное животное, которое больше напоминает швабру.

Все дело в шерсти комондоров, которая со временем становится жесткой и скатывается в шнуры. В среднем на теле у одной венгерской овчарки может быть около двух тысяч шнуров.

Люди удивляются, когда видят Хангу на улице, многие даже фотографируются с очаровательной собакой-шваброй. После того как об овчарке написали все местные газеты, Гинтаре завела ей профиль в Instagram.

Джерело: boredpanda.com