Платье Леди Гаги с «Золотого глобуса» выставили на аукцион. Его нашла горничная отеля



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Леди Гага

Все это время платье считалось украденным

На церемонию «Золотой глобус» 2019 года Леди Гага пришла в бледно-голубом пышном платье Valentino. Тогда певица унесла с собой награду за лучшую песню – трек Shallow из фильма «Звезда родилась», ремейка одноименного фильма 1954 года. Наряд Гаги для церемонии был отсылкой к образу Джуди Гарланд из оригинального фильма.

Теперь это платье выставили на аукционе Nate D. Sanders. В числе лотов оно оказалось благодаря Саре Кореа – горничной отеля Beverly Hilton, в котором остановилась Леди Гага. По словам горничной, она обнаружила платье во время уборки в номере и отнесла его в бюро находок. Платье никто не забирал в течение нескольких месяцев, и его вернули в отель. Тогда его решили продать на аукционе – на данный момент цена составляет $9680.

К самому платью прилагается записка, в которой горничная рассказывает судьбу своей находки: «Здравствуйте, меня зовут Сара. Я горничная Beverly Hilton. Я всегда работаю во время «Золотого глобуса» в январе каждый год в течение последних 24 лет. Артистка Леди Гага оставила мне платье, которое было на ней в день вручения наград. Я сдала платье в бюро Lost & Found 8 января 2019 года. По прошествии законного срока, который отводится на то, чтобы потерянную вещь забрали, сотрудники службы подарили мне наряд - и сегодня я хочу продать его на аукционе».