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    Парочка превратила своего ребенка в зомби (фото)

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    Парочка превратила своего ребенка в зомби (фото)
    boredpanda.com

    Мама девочки заявила, что дети над этим просто смеются

    В США молодая пара решила выделиться во время подготовки к Дню всех святых — Хеллоуина. Так, мужчина со своей годовалой дочкой преобразились в семейку зомби.

    Муж Тиффани, Даниэль, всегда был большим поклонником классических фильмов ужасов.

    «Моя дочь Каиде и муж начали смотреть «Ходячих мертвецов», - рассказывает мама, - «Они также смотрят много классических фильмов ужасов».

    Женщина добавляет, что дети знают, что люди и вещи на экране ненастоящие.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Я не очень хотела, чтобы дети смотрели фильмы ужасов, потому что это страшно и они пугаются. Но это не так. Они смеются над глупыми реквизитами, гримом и костюмами!», - говорит Тиффани.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография дети искусство время
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