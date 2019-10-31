Парочка превратила своего ребенка в зомби (фото)
boredpanda.com
Мама девочки заявила, что дети над этим просто смеются
В США молодая пара решила выделиться во время подготовки к Дню всех святых — Хеллоуина. Так, мужчина со своей годовалой дочкой преобразились в семейку зомби.
Муж Тиффани, Даниэль, всегда был большим поклонником классических фильмов ужасов.
«Моя дочь Каиде и муж начали смотреть «Ходячих мертвецов», - рассказывает мама, - «Они также смотрят много классических фильмов ужасов».
Женщина добавляет, что дети знают, что люди и вещи на экране ненастоящие.
«Я не очень хотела, чтобы дети смотрели фильмы ужасов, потому что это страшно и они пугаются. Но это не так. Они смеются над глупыми реквизитами, гримом и костюмами!», - говорит Тиффани.
Джерело: boredpanda.com