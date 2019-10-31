Возлюбленная Никиты Добрынина показала их обручальные кольца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kvittkova

Победительница «Холостяка Даша Квиткова заинтриговала своих подписчиков новым снимком

После финала романтического шоу «Холостяк 9» прошло уже почти полгода, а в отношениях победительница Дарья Квиткова с Никитой Добрыниным состоит уже больше года.

Поклонники знаменитостей с нетерпением уже ждут, когда влюбленные узаконят свои отношения. Тем более, что за все девять сезонов популярного ромонтического шоу ни одна из пар так и не поженилась.

Всем известно, что избранница украинского ведущего неоднократно на своей страничке в социальной сети Instagram отвечала своим подписчикам на каверзные вопросы и признавалась, что они с Никитой еще не планировали свадьбу.

Только в финальном выпуске «Холостяк-9» телеведущий подарил девушке кольцо и признался в любви.

Недавно в очередной раз отвечая на вопросы подписчиков, Дарья дала неоднозначный ответ и опубликовала снимок своей и Никиты рук, на которых заметно одинаковые кольца.

Ко всему, Даша Квиткова прикрепила к фото дату – 16 апреля 2019 год. И по-этому многие фанаты сейчас подумывают, что именно в этот день влюбленные узаконили свои отношения.

Джерело: Телеграф