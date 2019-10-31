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    Возлюбленная Никиты Добрынина показала их обручальные кольца

    • Розсилка
    Возлюбленная Никиты Добрынина показала их обручальные кольца
    instagram.com/kvittkova

    Победительница «Холостяка Даша Квиткова заинтриговала своих подписчиков новым снимком

    После финала романтического шоу «Холостяк 9» прошло уже почти полгода, а в отношениях победительница Дарья Квиткова с Никитой Добрыниным состоит уже больше года.

    Поклонники знаменитостей с нетерпением уже ждут, когда влюбленные узаконят свои отношения. Тем более, что за все девять сезонов популярного ромонтического шоу ни одна из пар так и не поженилась.

    Всем известно, что избранница украинского ведущего неоднократно на своей страничке в социальной сети Instagram отвечала своим подписчикам на каверзные вопросы и признавалась, что они с Никитой еще не планировали свадьбу. 

    Только в финальном выпуске «Холостяк-9» телеведущий подарил девушке кольцо и признался в любви.

    Недавно в очередной раз отвечая на вопросы подписчиков, Дарья дала неоднозначный ответ и опубликовала снимок своей и Никиты рук, на которых заметно одинаковые кольца. 

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    instagram.com/kvittkova
    instagram.com/kvittkova
    instagram.com/kvittkova
    instagram.com/kvittkova
    instagram.com/kvittkova

    Ко всему, Даша Квиткова прикрепила к фото дату – 16 апреля 2019 год. И по-этому многие фанаты сейчас подумывают, что именно в этот день влюбленные узаконили свои отношения.

    Джерело: Телеграф

    знаменитости фотография телеведущий Instagram
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