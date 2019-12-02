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    Популярная российская певица уменьшила грудь

    • Розсилка
    Популярная российская певица уменьшила грудь

    Анна Семенович рассказала о размере своей груди

    Российская певица Анна Семенович призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия и ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди. Об этом она рассказала на передаче «Секрет на миллион».

    «Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма», — пояснила она.

    Артистка сделала операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера. По ее словам, сейчас у нее шестой размер, и грудь может снова увеличиться.

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    на весь екран згорнути
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь
    Популярная российская певица уменьшила грудь

    В комментариях к промо передачи, которое опубликовала звезда у себя на странице, поклонники выразили свое сочувствие о ее заболевании. 

    Также она опубликовала пост с благодарностью своим фанатам:

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Семенович Анна (@ann_semenovich)


    «Мои дорогие, вчера прошла первая серия программы «Секрет на миллион». Спасибо вам огромное за теплые отзывы и поддержку. Я была очень искренне с вами , я очень редко даю такие откровенные интервью, но в этот раз мне захотелось с вами поделиться самым откровенным», – написала она.

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