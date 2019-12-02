Популярная российская певица уменьшила грудь



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Анна Семенович рассказала о размере своей груди

Российская певица Анна Семенович призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия и ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди. Об этом она рассказала на передаче «Секрет на миллион».

«Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма», — пояснила она.

Артистка сделала операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера. По ее словам, сейчас у нее шестой размер, и грудь может снова увеличиться.

В комментариях к промо передачи, которое опубликовала звезда у себя на странице, поклонники выразили свое сочувствие о ее заболевании.

Также она опубликовала пост с благодарностью своим фанатам:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Семенович Анна (@ann_semenovich) 1 Гру 2019 р. о 2:50 PST





«Мои дорогие, вчера прошла первая серия программы «Секрет на миллион». Спасибо вам огромное за теплые отзывы и поддержку. Я была очень искренне с вами , я очень редко даю такие откровенные интервью, но в этот раз мне захотелось с вами поделиться самым откровенным», – написала она.