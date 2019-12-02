Застреленный в центре Киева мальчик оказался крестником Народной артистки: певица показала фото



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Убит сын депутата Вячеслава Соболева был крестником Ирины Билик

Артистка пожелала силы всей семье в это страшное время

Сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Александр, которого убили во время покушения на отца, оказался крестником Народной артистки Украины Ирины Билык.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребенок, замечательный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, детей, в центре любимого города. Мой маленький ангел, Сашенька, прости этим взрослым извергам их жестокость», - написала Билык.

Артистка пожелала силы всей семье в это страшное время.