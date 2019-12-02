Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии



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Певица ошеломила появлением на премии M1 Music Awards instagram.com/tina_karol

Тина Кароль восхитила чувством стиля

Украинская поп-дива Тина Кароль получала статуэтку в категории «Золотой граммофон» совместно с радиостанцией «Русское Радио Україна» на церемонии награждения M1 Music Awards. За вечер украинская поп-дива сменила три роскошных наряда. Сногшибательными образами певица поделилась в Инстаграме.

Для своего выступления номера поп-дива облачилась в пикантное черное платье в пол с высоким разрезом от всемирно известного французского бренда Mugler с ассиметрично скроенным лифом, который подчеркнул роскошный бюст звезды.

Для выступления с Дан Баланом Тина выбрала блестящее пурпурное платье с открытыми плечами и пикантной зоной декольте от Mugler. В качестве украшений артистка предпочла кольцо с огромным камнем в тон наряду и браслет от Stephen Webster.