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    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии

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    <p>Певица ошеломила появлением на премии M1 Music Awards</p> <div>instagram.com/tina_karol</div> - Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии

    Певица ошеломила появлением на премии M1 Music Awards

    instagram.com/tina_karol

    Тина Кароль восхитила чувством стиля

    Украинская поп-дива Тина Кароль получала статуэтку в категории «Золотой граммофон»  совместно с радиостанцией «Русское Радио Україна» на церемонии награждения M1 Music Awards. За вечер украинская поп-дива сменила три роскошных наряда. Сногшибательными образами певица поделилась в Инстаграме.

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    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    Тина Кароль блистала в сексуальном наряде на вручении музыкальной премии
    instagram.com/tina_karol

    Для своего выступления номера поп-дива облачилась в пикантное черное платье в пол с высоким разрезом от всемирно известного французского бренда Mugler с ассиметрично скроенным лифом, который подчеркнул роскошный бюст звезды.

    Для выступления с Дан Баланом Тина выбрала блестящее пурпурное платье с открытыми плечами и пикантной зоной декольте от Mugler. В качестве украшений артистка предпочла кольцо с огромным камнем в тон наряду и браслет от Stephen Webster.

     

    знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес
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