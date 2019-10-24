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    Фото

    Потап показал фанам себя с другой стороны (фото)

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    Потап показал фанам себя с другой стороны (фото)
    glamurchik.tochka.net

    Потап растрогал нежными кадрами

    Обычно брутальный и суровый шоумен предстал перед поклонниками милым и нежным. На странице в Instagram Потап разместил несколько фото, где изображен в ярко-оранжевой куртке и такого же цвета шапке и тунике.

    Рэпер сидит на ступеньках на фоне желтой стены, что придает снимкам еще большей зрелищности. Однако внимание поклонников больше всего приковал котик, который в определенный момент подошел к Потапу и начал ластиться.

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    instagram.com/realpotap
    instagram.com/realpotap

    «Котик доволен», «всем хочется тепла и ласки», «Потапчик любит котиков, это так мило», «милота», «да ты сам как котик, вроде не март, а лицо шкодное», - пишут юзеры под фото Потапа.

    Джерело: tsn.ua

    знаменитости фотография Потап Instagram
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