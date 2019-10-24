Потап показал фанам себя с другой стороны (фото)



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Потап растрогал нежными кадрами

Обычно брутальный и суровый шоумен предстал перед поклонниками милым и нежным. На странице в Instagram Потап разместил несколько фото, где изображен в ярко-оранжевой куртке и такого же цвета шапке и тунике.

Рэпер сидит на ступеньках на фоне желтой стены, что придает снимкам еще большей зрелищности. Однако внимание поклонников больше всего приковал котик, который в определенный момент подошел к Потапу и начал ластиться.

«Котик доволен», «всем хочется тепла и ласки», «Потапчик любит котиков, это так мило», «милота», «да ты сам как котик, вроде не март, а лицо шкодное», - пишут юзеры под фото Потапа.

Джерело: tsn.ua