Настя Каменских в крошечном бикини показала восхитительное тело берегу океана



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Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

Звезда также показала, как релаксирует на пляже

32-летняя Настя Каменских проводит отпуск на берегу океана вместе с Потапом. На курорте певица устроила горячую фотосессию в купальнике.

Звезда выбрала стильный летний образ – легкое платье с глубоким декольте и белоснежное бикини. Позируя перед фотографом, брюнетка продемонстрировала фигуру в лучших ракурсах.

Поклонников восхитили новые снимки Каменских. «Секси», «Воздушная», «Шикарная женщина, ты заслуживаешь счастья. Пусть твой мужчина всегда помнит об этом и носит тебя на руках», «Потап, береги ее», – прокомментировали пользователи Instagram.

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