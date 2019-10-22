Появились первые фото звезды «Отчаянных домохозяек» в тюрьме
Американскую актрису Фелисити Хаффман, которая ранее призналась в мошенничестве, приговорили к 14 дням тюрьмы
Исполнительницу роли Линетт Скаво в телесериале «Отчаянные домохозяйки» признали виновной в том, что она дала взятку в университете, куда поступила ее дочь.
В сети появились первые фото американской актрисы в тюрьме. Фелисити Хаффман папарацци подловили в униформе заключенной, когда она выходила на территорию тюрьмы на свидание с супругом Уильямом Мэйси и старшей дочерью – 19-летней Софией.
Отметим, что актриса отбывает наказание в Дублинской тюрьме Калифорнии.
По решению суда, кроме 14 дней лишения свободы, актрису приговорили к одному году условного заключения, а также 250 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 30 тысяч долларов.
Прокуроры требовали приговорить актрису к месяцу тюрьмы. Сама Фелисити признает свою вину и раскаивается в содеянном.
Джерело: segodnya.ua