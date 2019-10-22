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    Жизнь

    Вторая жертва обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании

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    Конор Макгрегор&nbsp; - Вторая жертва обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании
    Конор Макгрегор 

    Изданию удалось выяснить, что на прошлой неделе Конор совершил то же преступление у одного из дублинских пабов, изнасиловав молодую девушку в ее машине

    Этой весной The New Your Times уже сообщал о том, что Конора Макгрегора обвинили в насильственных действиях сексуального характера: спортсмен был задержан в январе, допрошен, предоставил образец своего ДНК и был отпущен без предъявления официальных обвинений. По словам женщины, заявившей об изнасиловании, она стала жертвой Конора в декабре, в одном из отелей Дублина. Уже тогда в прессе сообщалось об инциденте, но по закону нельзя было называть имя подозреваемого, поэтому Макгрегора обозначили просто как спортсмена.

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    Вторая жертва обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании
    Вторая жертва обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании
    Вторая жертва обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании
    Вторая жертва обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании
    Вторая жертва обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании
    Вторая жертва обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании
    Вторая жертва обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании
    Вторая жертва обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании
    Конор Макгрегор с возлюбленной

    Теперь тому же изданию удалось выяснить, что на прошлой неделе Конор совершил то же преступление у одного из дублинских пабов, изнасиловав молодую девушку в ее машине. Так утверждает сама потерпевшая, но спортсмен пока не был задержан и полностью отрицает вину. Представители Макгрегора отметили, что жертва распространяет заведомо ложную информацию, чтобы очернить их клиента. На данный момент Конору также предстоит ответить в суде за избиение пожилого мужчины в баре, которое попало на камеры видеонаблюдения и быстро разлетелось по Сети, вызвав волну негатива в сторону скандальной звезды UFC.

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