Вторая жертва обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании



Конор Макгрегор

Изданию удалось выяснить, что на прошлой неделе Конор совершил то же преступление у одного из дублинских пабов, изнасиловав молодую девушку в ее машине

Этой весной The New Your Times уже сообщал о том, что Конора Макгрегора обвинили в насильственных действиях сексуального характера: спортсмен был задержан в январе, допрошен, предоставил образец своего ДНК и был отпущен без предъявления официальных обвинений. По словам женщины, заявившей об изнасиловании, она стала жертвой Конора в декабре, в одном из отелей Дублина. Уже тогда в прессе сообщалось об инциденте, но по закону нельзя было называть имя подозреваемого, поэтому Макгрегора обозначили просто как спортсмена.

Теперь тому же изданию удалось выяснить, что на прошлой неделе Конор совершил то же преступление у одного из дублинских пабов, изнасиловав молодую девушку в ее машине. Так утверждает сама потерпевшая, но спортсмен пока не был задержан и полностью отрицает вину. Представители Макгрегора отметили, что жертва распространяет заведомо ложную информацию, чтобы очернить их клиента. На данный момент Конору также предстоит ответить в суде за избиение пожилого мужчины в баре, которое попало на камеры видеонаблюдения и быстро разлетелось по Сети, вызвав волну негатива в сторону скандальной звезды UFC.