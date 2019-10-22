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    Появился трейлер украинской комедии «Сумасшедшая свадьба 2»

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    Появился трейлер украинской комедии «Сумасшедшая свадьба 2»
    youtube.com

    Премьера картины в Украине состоится 25 декабря 2019 года

    Представлен первый официальный трейлер продолжения комедии «Сумасшедшая свадьба». 

    События новой киноленты происходят через год после «Сумасшедшей свадьбы». Алексей Завгородний появится в фильме в новом амплуа. Певец присоединится к комедийному дуэту отца Евлампия (Потапа) и дьякона Пилипона (Monatik) в роли хориста Кондрата. 

    Кроме того, Позитив вместе с Потапом выступят в качестве музыкальных продюсеров. А вот кто из актеров исполнит роли новых брачующихся во второй части фильма, создатели пока держат в секрете.


    Как и в прошлый раз, режиссером-постановщиком комедии «Сумасшедшая Свадьба 2» стал Влад Дикий.

    Музыкальной темой первого трейлера стала новая песня группы Mozgi «СВ2». Песня также стала первым официальным саундтреком фильма.

    Ранее, в сети появился постер продолжения комедии. 

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    Сумасшедшая свадьба 2

    На постере можно увидеть уже знакомых по первой части комедии героев: директора краеведческого музея Василия Середюка, супругов Ольку и Ашота, подполковника Попадюка, тамаду Назария Запухляка, а также Олега Винника, но главная интрига ленты остается нераскрытой: кто из актеров исполнит роль новых молодых во второй части фильма.


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