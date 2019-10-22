Президент Зеленский и первая леди на интронизации императора Нарухито (фото)



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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Японии приняли участие в интронизации императора Нарухито

Президент Владимир Зеленский и Первая Леди Елена Зеленская участвуют в интронизации японского императора Нарухито. Сегодня это одно из главных мировых событий.

В Токио съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран. С новым императором в Японии началась новая эра «рейва», что можно перевести как «хорошая гармония». Нарухито сойдет на 6,5-метровый трон. Традиционная церемония яркая и хорошо продумана.

Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад. Владимир Зеленский стал первым украинским Президентом, приглашенным на церемонию.

instagram.com/kp_ukraine

Мероприятие такого уровня подразумевает самый строгий дресс-кода white tay. Для мужчин он предусматривает фрак и брюки с шелковыми или атласными лампасами, накрахмаленную белую рубашку и такого же цвета жилет, обязательно застегнутый на все три пуговицы, белый галстук-бабочку и белый нагрудный платок, лакированные черные туфли и черные носки. Владимира Зеленский выдержал дресс-код почти безукоризненно, но есть одно но. На его брюках не заметили атласные лампасы.

Для женщин white tay предусматривает длинное платье в пол, перчатки, соответствующие длине рукавов, клатч и закрытые туфли. Волосы должны быть уложены, глаза и губы накрашены. Елена Зеленская длесс-кода придержалась.

Она выбрала длинное желтое платье с рукавами-фонариками и бежевые лодочки. Образ дополнили прозрачные перчатки, декорированные бусинами.

Джерело: kp.ua