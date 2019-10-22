В Голливуде открыли ресторан в стиле сериала «Во все тяжкие»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

twitter.com/BrBadExperience

Популярный сериал «Во все тяжкие» (Breaking Bad) настолько покорил зрителей, что в Голливуде решили открыть тематический ресторан. На днях в сети появились фото заведения, которые поразили креативностью

Согласно официальным данным, ресторан расположен в Лос-Анджелесе и называется The Breaking Bad Experience.

Владельцы заведения поделились, что открытие готовили специально к выходу фильма «Эль Камино», который является продолжением увлекательной истории о современных производителях метамфетамина. Поэтому интерьер ресторана полностью соответствовал сюжету обоих кинолент.

Дизайнеры мастерски показали главные моменты «Во все тяжкие», которые были переломными в сюжете сериала. Не менее увлекательным является наряд официантов и барменов, ведь все они работают в желтой защитной форме. Поэтому у посетителей будет впечатление что они попали в мир учителя химии Уолтера Уайта.

А вот угощение в ресторане The Breaking Bad Experience могут обойтись поклонникам сериала в немалую сумму. Один напиток и блюдо здесь стоят 30 долларов.

В то же время представители ресторана утверждают, что такая стоимость оправдана, ведь заказ подают в стиле любимой киноленты, в частности, как химический коктейль от главного героя Уолтера Уайта.

Джерело: 24tv.ua