Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мэрайя Кэри

Исполнительница хита «We belong together» вызвала фурор выступлением в роскошном наряде в ОАЭ

Поп-звезда Мэрайя Кэри дала концерт в рамках открытия всемирной выставки Expo 2020 One Year To Go в Дубае. Артистка вышла на сцену в золотистом полупрозрачном платье. Оно подчеркнуло женственную фигуру блондинки, которая долго боролась с полнотой.

Блестящая ткань мерцала в свете софитов, а пикантные вырезы акцентировали внимание фанатов на соблазнительных изгибах Мэрайи. Она обула серебристые босоножки на высоком каблуке и распустила длинные белокурые волосы, завитые в локоны. Стилисты сделали Кэри макияж и маникюр в пастельных тонах.