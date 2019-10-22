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    Шоу-биз

    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье

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    Мэрайя Кэри - Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Мэрайя Кэри

    Исполнительница хита «We belong together» вызвала фурор выступлением в роскошном наряде в ОАЭ

    Поп-звезда Мэрайя Кэри дала концерт в рамках открытия всемирной выставки Expo 2020 One Year To Go в Дубае. Артистка вышла на сцену в золотистом полупрозрачном платье. Оно подчеркнуло женственную фигуру блондинки, которая долго боролась с полнотой.

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    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном золотом платье

    Блестящая ткань мерцала в свете софитов, а пикантные вырезы акцентировали внимание фанатов на соблазнительных изгибах Мэрайи. Она обула серебристые босоножки на высоком каблуке и распустила длинные белокурые волосы, завитые в локоны. Стилисты сделали Кэри макияж и маникюр в пастельных тонах.

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