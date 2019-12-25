Презервативы с Путиным: бразильские маркетологи запустили скандальную рекламу



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Ранее студия делала подобную рекламу с изображениями Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В Бразилии студия Platinum Studio создала рекламу презервативов, главным героем которой стал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее изображение было опубликовано в Instagram Platinum Studio.

Путин изображен внутри контрацептива в пиджаке и рубашке и штанах для дзюдо. Он находится в боевой позиции, словно пытается нанести удар.

Слоган рекламной кампании: «Некоторые люди не должны были родиться никогда». Рекламная кампания призывает использовать презервативы, чтобы предотвратить нежелательную беременность.

Художники этой рекламной студии не первый раз создают подобную рекламу. В 2017 году главные роли в этой серии исполняли президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.