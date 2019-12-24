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    Фото

    Макс Барских снялся в провокационной фотосессии (фото)

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    Макс Барских снялся в провокационной фотосессии (фото)

    Главная декорация для съемки в виде тернового венца сделана по спецзаказу Аленой Гаджиловой

    В канун запланированных концертов Барских в рамках второго мирового тура Nezemnaya 2020 следующим летом, музыкант стал главным героем зимнего выпуска известного глянца о моде THE M.O.S.T. и первым украинцем, удостоенным cover story. 

    Выход нового номера артист анонсировал на своей странице в Instagram.

    На кадрах, созданных украинским фэшн-фотографом Ярославом Бугаевым, Макс позирует в стильных образах дизайнерского дуэта LUVI, которые на протяжении 10 лет создают как повседневный, так и концертный стиль Барских. 

    И аксессуаре-символе грядущего творческого года артиста – терновом венце, отлитым из серебра по специальному заказу художником-постановщиком и дизайнером Аленой Гаджиловой.

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    Макс Барских снялся в провокационной фотосессии (фото)
    Макс Барских снялся в провокационной фотосессии (фото)
    Макс Барских снялся в провокационной фотосессии (фото)
    Макс Барских снялся в провокационной фотосессии (фото)
    Макс Барских снялся в провокационной фотосессии (фото)
    Макс Барских снялся в провокационной фотосессии (фото)

    В интервью для издания Макс Барских рассказал о своем весьма не простом детстве, о влиянии музыки на его развитие, отношении к «безумным» поклонникам и ответил на вечный вопрос «как создать 100-процентный хит».

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