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    Наряд учительницы удивил детей (фото)

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    Наряд учительницы удивил детей (фото)

    43-летняя учительница анатомии Вероника Дуке из Испании удивила детей необычным костюмом

    Женщина надела на урок облегающий наряд с изображением мышц и внутренних органов. Курьезный снимок на своей странице в Twitter разместил ее муж – Майкл.

    «Горжусь этим вулканом идей – мой женой Вероникой. Мне так повезло, что ты у меня есть, – пишет в описании под фотографией муж Дуке. – Сегодня она очень оригинально объясняла своим ученикам человеческое тело. И дети сходила с ума».

    В интервью изданию Bored Panda Вероника Дуке рассказала, что преподает уже 15 лет. Учит детей естественным наукам, искусству, а также языкам. Женщина постоянно старается визуализировать знания для школьников. 

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    Наряд учительницы удивил детей (фото)
    Наряд учительницы удивил детей (фото)
    Наряд учительницы удивил детей (фото)

    По ее словам, особенно это эффективно на уроках истории, а также на английском и испанском языках.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография дети Twitter
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