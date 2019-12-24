Наряд учительницы удивил детей (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

43-летняя учительница анатомии Вероника Дуке из Испании удивила детей необычным костюмом

Женщина надела на урок облегающий наряд с изображением мышц и внутренних органов. Курьезный снимок на своей странице в Twitter разместил ее муж – Майкл.

«Горжусь этим вулканом идей – мой женой Вероникой. Мне так повезло, что ты у меня есть, – пишет в описании под фотографией муж Дуке. – Сегодня она очень оригинально объясняла своим ученикам человеческое тело. И дети сходила с ума».

В интервью изданию Bored Panda Вероника Дуке рассказала, что преподает уже 15 лет. Учит детей естественным наукам, искусству, а также языкам. Женщина постоянно старается визуализировать знания для школьников.

По ее словам, особенно это эффективно на уроках истории, а также на английском и испанском языках.

Джерело: boredpanda.com