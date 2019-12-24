Маша Ефросинина опубликовала трогательные семейные фото



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instagram.com/mashsh.wear

Таким образом Ефросинина представила новую праздничную коллекцию одежды для дома своего собственного бренда

Маша Ефросинина - телеведущая, актриса и дизайнер, так что работы у нее очень много. При этом знаменитость старается всегда найти время и для любимой семьи и частенько показывает в сети пятилетнего сыночка Сашу.

Новыми кадрами она просто-таки очаровала всех поклонников - Маша вместе со всей семьей снялась в уютной рождественской фотосессии.

На этот раз она привлекла к съемкам не только мужа Тимура Хромаева и сына, которые уже появлялись ранее в милых нарядах, но также и дочь Нану, маму и даже младшую сестру Лизу Ющенко.

Особенно порадовало фанатов появление Наны, ведь дочь ведущей не любит камеры и светиться в сети, поэтому почти никогда не позирует на фото, которые Маша публикует.

Семейство примерило удобные и уютные домашние наряды и мило позировало у камина, на кухне и просто в домашней атмосфере.