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    Фото

    Маша Ефросинина опубликовала трогательные семейные фото

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    Маша Ефросинина опубликовала трогательные семейные фото
    instagram.com/mashsh.wear

    Таким образом Ефросинина представила новую праздничную коллекцию одежды для дома своего собственного бренда

    Маша Ефросинина - телеведущая, актриса и дизайнер, так что работы у нее очень много. При этом знаменитость старается всегда найти время и для любимой семьи и частенько показывает в сети пятилетнего сыночка Сашу. 

    Новыми кадрами она просто-таки очаровала всех поклонников - Маша вместе со всей семьей снялась в уютной рождественской фотосессии.

    На этот раз она привлекла к съемкам не только мужа Тимура Хромаева и сына, которые уже появлялись ранее в милых нарядах, но также и дочь Нану, маму и даже младшую сестру Лизу Ющенко.

    Особенно порадовало фанатов появление Наны, ведь дочь ведущей не любит камеры и светиться в сети, поэтому почти никогда не позирует на фото, которые Маша публикует.

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    Маша Ефросинина опубликовала трогательные семейные фото
    Маша Ефросинина опубликовала трогательные семейные фото
    Маша Ефросинина опубликовала трогательные семейные фото
    Маша Ефросинина опубликовала трогательные семейные фото
    Маша Ефросинина опубликовала трогательные семейные фото
    Маша Ефросинина опубликовала трогательные семейные фото
    Маша Ефросинина опубликовала трогательные семейные фото
    Маша Ефросинина опубликовала трогательные семейные фото

    Семейство примерило удобные и уютные домашние наряды и мило позировало у камина, на кухне и просто в домашней атмосфере.

    знаменитости фотография актриса Маша Ефросинина телеведущая
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