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    Природа ожила: чарующие снимки Австралии

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    Природа ожила: чарующие снимки Австралии
    instagram.com/abcnews_au

    Пожары в Австралии поразили своими масштабами, казалось изменений к лучшему можно не ожидат

    Однако теперь часть природы начала восстанавливаться после опасного катаклизма. Снимками природы делятся пользователи Instagram.

    «Наша, опустошенная пожаром земля, возвращается. Из-за пожара некоторые из самых популярных национальных парков Австралии оказались в жутком состоянии, но новый рост прорывается сквозь тьму», - указано в сообщении.

    Хотя сезон лесных пожаров еще далек от завершения, в Новом Южном Уэльсе и в Голубых горах и в Квинслендском национальном парке Ламингтон восстановление природы уже началось.

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    Природа ожила: чарующие снимки Австралии
    Природа ожила: чарующие снимки Австралии
    Природа ожила: чарующие снимки Австралии
    Природа ожила: чарующие снимки Австралии
    Природа ожила: чарующие снимки Австралии
    Природа ожила: чарующие снимки Австралии
    Природа ожила: чарующие снимки Австралии
    Природа ожила: чарующие снимки Австралии
    Природа ожила: чарующие снимки Австралии
    Природа ожила: чарующие снимки Австралии

    Напомним, в Австралии сейчас происходят природные катаклизмы. В результате масштабных пожаров погибло более миллиарда животных.

    Отмечается, что могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные опоссумы. Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.

    Однако несмотря на расширение масштабов пожаров, страну накрыл сильный дождь, в результате которого затопило дома. Затем в Австралии была значительная пыльная буря.

    фотография Instagram дождь
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