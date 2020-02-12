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    Фото

    Продавщица бургеров разбогатела после фото в бикини

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    Продавщица бургеров разбогатела после фото в бикини
    Instagram/rubywong8

    После того, как ее фото в бикини появились в сети, ей предложили хорошо оплачиваемую работу модели

    24-летняя британка вынуждена была работать на трех местах: в отеле, в ресторане и в киоске, продавая фастфуд.

    Однажды подруга попросила Вонг попозировать ей на пляже. Девушка согласилась, фото ей понравились и она выложила их в Instagram.

    Вскоре на красивую девушку со стройной фигурой обратили внимание сотрудники агентства Nemesis и пригласили продавщицу бургеров попробовать себя в роли модели.

    Руби Вонг успешно прошла фотопробы и подписала контракт с компанией, а затем с несколькими модными брендами.

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    Продавщица бургеров разбогатела после фото в бикини
    Продавщица бургеров разбогатела после фото в бикини
    Продавщица бургеров разбогатела после фото в бикини
    Продавщица бургеров разбогатела после фото в бикини
    Продавщица бургеров разбогатела после фото в бикини
    Продавщица бургеров разбогатела после фото в бикини

    Теперь бывшая продавщица фастфуда зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю и путешествует. Съемки у Вонг проходят в США, ОАЭ, Европе.

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