Продавщица бургеров разбогатела после фото в бикини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Instagram/rubywong8

После того, как ее фото в бикини появились в сети, ей предложили хорошо оплачиваемую работу модели

24-летняя британка вынуждена была работать на трех местах: в отеле, в ресторане и в киоске, продавая фастфуд.

Однажды подруга попросила Вонг попозировать ей на пляже. Девушка согласилась, фото ей понравились и она выложила их в Instagram.

Вскоре на красивую девушку со стройной фигурой обратили внимание сотрудники агентства Nemesis и пригласили продавщицу бургеров попробовать себя в роли модели.

Руби Вонг успешно прошла фотопробы и подписала контракт с компанией, а затем с несколькими модными брендами.

Теперь бывшая продавщица фастфуда зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю и путешествует. Съемки у Вонг проходят в США, ОАЭ, Европе.